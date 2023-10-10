



Бывший командир Дивизии Иудеи и Самарии спасший сына в Нир-Оз: виноват Нетаниягу



Бывший командир Дивизии Иудеи и Самарии генерал Ноам Тибон дал интервью радио 103FM.



Тибон спас своего сына, Амира - журналиста Гаарец, и внучек, проживающих Нир-Оз во время нападения террористов. В ходе этой операции погибли три бойца Маглан.



Тибон сказал: "Эти бойцы - герои, и такие же как герои войны 73-года, и также как в 73-м после серьезного провала, мы имеем здесь очень серьезный провал израильского правительства и Нетаниягу, серьезные провалы в армии, но в конце концов нашлись бойцы, которые своими телами остановили террористов. Сотни террористов вошли и одновременно совершили сотни терактов. Они не собираются возвращаться в Газу, они пришли умирать, они убивают без разбора. Встреча с ними всегда происходит лицом к лицу на коротких дистанциях, и поэтому у нас много жертв".



На вопрос о том, как видится определение целей победы над ХАМАСом, он ответил: "Здесь произошло страшное и ужасное упущение. Все, кто несет ответственность за это упущение в израильском правительстве, а также в армии по окончании войны, должны будут дать ответ. Однозначно. Такого упущения в государстве Израиль не было. Сейчас цель войны - одержать чистую победу. Для меня победа означает очень сильные разрушения в секторе Газа, это будет некрасиво, но у нас нет выбора, погибнет много жителей Газы, мы должны быть уверены, что это в основном представители ХАМАСа. Все смотрят на нас, мы должны убить всех лидеров ХАМАСа, и тот, кто не убит сейчас, должен знать, что мы его убьем. Мы должны убить каждого из них. Они должны понять, что тот, кто режет мирных жителей и детей, берет заложников - пощады не будет. Не лозунгами, а немедленно должен быть сформирован кабинет, состоящий из четырех человек". Он также подчеркнул: "Мне жаль, что премьер-министр Нетаниягу все еще занимается политикой вместо того, чтобы делать то, что ему нужно делать. В кабинет должны войти Бенни Ганц, Гади Айзенкот, Йоав Галант и Нетаниягу, чтобы было кому управлять этой войной, потому что в данный момент нет никого, кто бы ею управлял. Мы должны победить, и сделать это нужно быстро. Я против долгих войн, нам нужно как можно быстрее перейти от обороны к наступлению, ввести войска в Газу. Вот что, на мой взгляд, нужно сделать".