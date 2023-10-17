



Бывший глава ШАБАКа: список целей в Ливане в 10 раз больше, чем в Газе

После того как 16 октября ЦАХАЛ объявил об эвакуации жителей Израиля, проживающих в радиусе 2 км от границы с Ливаном, бывший глава ШАБАКа Яков Амидрор заявил, что цикл эскалации может привести к открытию "Хизбаллой" второго фронта войны, однако у ВВС есть значительно больший список подготовленных целей.



Израиль призвал в армию резервистов численностью 300 тыс. человек и развернул значительные силы на северной границе, направив на север больше подразделений, чем со времен войны в Ливане 1982 года. Хотя основная часть регулярной армии развернута в Газе, на юге, по мнению Яакова, задержка с переброской этих сил на север не должна оказать существенного влияния на исход войны, поскольку начальные этапы войны с Ливаном будут вестись с помощью авиаударов.



"Война в Ливане начнется с нескольких долгих дней, в течение которых ВВС, как и в Газе, должны будут разбомбить все цели, находящиеся в подготовленном списке. Так что у нас есть время, в течение которого ВВС продолжают работать по Ливану, а затем могут вступить наземные силы, и нам придется принимать решение с учетом разрыва между двумя частями".



Амидрор признал, что угроза со стороны "Хизбаллы" гораздо выше, чем со стороны ХАМАСа, но заявил, что ЦАХАЛ подготовлен, и что изменение масштаба противников дает Израилю более глубокие стратегические возможности, чем в конфликте с ХАМАСом. "Целей в списке также гораздо больше, чем в Газе... Если мы здесь уже десятый день и не закончили список, то я могу сказать, не вдаваясь в цифры, что их количество в десять раз больше".