



Бывший глава Моссада: от ХАМАС не останется ничего



Бывший глава Моссада Йоси Коэн считает, что Израиль не должен прекращать войну до тех пор, пока в Газе не останется никаких следов террористической организации ХАМАС.



"Стратегической целью операции в Газе должно быть освобождение Газы от любого присутствия организации ХАМАС. Гражданская организация ХАМАС, военная организация ХАМАС, не должно быть различий между ними, все они должны прекратить свое существование", - сказал Коэн в интервью газете Исраэль Ха Йом.



Он добавил, что это реалистичная цель. "Ее нелегко достичь, поскольку это очень асимметричная война. Мы действуем в соответствии с законами войны в отношении всех непричастных и, как всегда, стремимся нанести ущерб только террористам. Но местность сложная, поскольку ХАМАС смешан с гражданским населением, и это вынуждает действовать, так, как ему выгодно. Нет сомнений, что вызов нашим силам будет большим, но я знаю, что ЦАХАЛ готов к нему, способен выполнить эту задачу, хотя это и нелегкая задача".