Новости » Арабо-израильский конфликт
30.08.2023 10:29 Аркадий Бочаровский

Бывший глава Моссада: Осло провалили палестинцы, выступавшие против Арафата

Бывший глава Моссада Дани Ятом, который был военным секретарем премьер-министра Ицхака Рабина, прокомментировал обнародование протоколов заседания кабинета министров, на котором обсуждались соглашения Осло.

Ятом заявил в интервью Ynet Live, что "протокол свидетельствует о решимости Рабина остановить кровопролитие. Нарушителями соглашения были палестинцы, выступавшие против Арафата".  

Говоря о возможном соглашении с Саудовской Аравией, он добавил: "Есть проблемы, которые можно решить. Мы можем обсудить предоставление Саудовской Аравии гражданской ядерной инфраструктуры под пристальным американским наблюдением".
 

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