



Бывший глава Моссада: Осло провалили палестинцы, выступавшие против Арафата

Бывший глава Моссада Дани Ятом, который был военным секретарем премьер-министра Ицхака Рабина, прокомментировал обнародование протоколов заседания кабинета министров, на котором обсуждались соглашения Осло.



Ятом заявил в интервью Ynet Live, что "протокол свидетельствует о решимости Рабина остановить кровопролитие. Нарушителями соглашения были палестинцы, выступавшие против Арафата".



Говоря о возможном соглашении с Саудовской Аравией, он добавил: "Есть проблемы, которые можно решить. Мы можем обсудить предоставление Саудовской Аравии гражданской ядерной инфраструктуры под пристальным американским наблюдением".

