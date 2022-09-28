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Бывший директор Израильских Железных Дорог: это - серьезная эскалация
28.09.2022 08:04 Аркадий Бочаровский

Бывший директор Израильских Железных Дорог: это - серьезная эскалация


Бывший генеральный директор компании Израильские Железные Дороги, генерал полиции в отставке Шахар Аялон прокомментировал попытку диверсии на участке железной дороги между Акко и Кармиэлем.

Аялон сказал: “Поезд на этом участке перевозит 800-1500 человек.  Повреждение путей могло привести к многочисленным жертвам. Речь идет о серьезной эскалации. В этом месте подъезд к путям затруднен, поэтому усилия спасателей могли быть затруднены”.

Сотрудник Израильских железных дорог сказал Ynet: "Нет сомнений, что удалось избежать серьезного инцидента".

"Поезд, движущийся со скоростью от 120 до 140 километров в час, ударяется о какой-либо предмет, он может сойти с рельсов, и вагоны могут перевернуться", - сказал он. "Это то, чего невозможно избежать, потому что нет ни времени ни пространства, чтобы остановиться".

Этот случай произошел в то время, когда силы безопасности остаются в состоянии повышенной готовности на фоне борьбы с  террористическими группами на Западном берегу и опасений террористических атак во время еврейских праздников.
 

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