



Бывший директор Израильских Железных Дорог: это - серьезная эскалация



Бывший генеральный директор компании Израильские Железные Дороги, генерал полиции в отставке Шахар Аялон прокомментировал попытку диверсии на участке железной дороги между Акко и Кармиэлем.



Аялон сказал: “Поезд на этом участке перевозит 800-1500 человек. Повреждение путей могло привести к многочисленным жертвам. Речь идет о серьезной эскалации. В этом месте подъезд к путям затруднен, поэтому усилия спасателей могли быть затруднены”.



Сотрудник Израильских железных дорог сказал Ynet: "Нет сомнений, что удалось избежать серьезного инцидента".



"Поезд, движущийся со скоростью от 120 до 140 километров в час, ударяется о какой-либо предмет, он может сойти с рельсов, и вагоны могут перевернуться", - сказал он. "Это то, чего невозможно избежать, потому что нет ни времени ни пространства, чтобы остановиться".



Этот случай произошел в то время, когда силы безопасности остаются в состоянии повышенной готовности на фоне борьбы с террористическими группами на Западном берегу и опасений террористических атак во время еврейских праздников.

