



Буря возмущения в арабском мире после заявлений принца Мухаммеда бин Салмана



В арабском мире поднялась буря негодования после заявлений наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сказанных им в интервью американскому телеканалу FOX NEWS.



Принц подтвердил, что "с каждым днем мы все ближе к соглашению с Израилем", но подчеркнул, что "палестинский вопрос очень важен для вопроса нормализации отношений с Израилем".



В ответ на его слова официальный представитель ХАМАС Хазем Кассем заявил, что "нормализация поощряет оккупацию к эскалации агрессии против нашего народа и наших святынь".



В Египте прозвучало несколько более примирительное заявление. От имени министра иностранных дел Египта Самеха Шукри было заявлено, что "поддержка Палестинской автономии является основной и общей целью международных структур для спасения решения о двух государствах, что требует принятия практических шагов и процедур в этом направлении".