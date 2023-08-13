



Будет ли убито достаточно террористов во втором рейде на Дженин? – мнение

Проведенная 3–5 июля операция “Дом и сад” в лагере беженцев в Дженине признана успешной – было изъято около 1000 зарядов взрывчатки и задержано более 100 разыскиваемых террористов. Но ЦАХАЛ ушел, позволив Палестинской администрации попытаться взять район под свой контроль и навести порядок на его улицах. Об этом пишет Jewish Press.



Спустя более месяца после операции силовиков ПА в лагере беженцев вообще не видели. Они на джипах показывают свое присутствие вне лагеря. Есть предупреждения о планируемых террористических атаках по всей Иудее и Самарии. Военные нарастили свои силы, но, как объяснил ЦАХАЛ на прошлой неделе после теракта в Тель-Авиве “на каждую сотню предотвращенных атак приходится одна успешная”. Оказывается, террорист, совершивший гнусное убийство на улице Нахлат Биньямин, смог спрятаться в Дженине, пока силы ЦАХАЛа проводили операцию, в ходе которой только около 10 террористов получили “необратимый вред”. А когда армия и съемочная группа ушли, будущий убийца, “вылез из своей норы”.



“Нет никаких сомнений в том, что армия вместе с полицией и ШАБАКом способна снова провести операцию в Дженине. Но если они это сделают и продолжат опасаться общественного мнения, должны ли они нанести серьезный ущерб армии террористов, скрывающихся во время рейда, если кабинет Нетаниягу боится прослыть “военными преступниками” за убийство, скажем, тысячи вражеских солдат, тогда они могли бы с таким же успехом избавить себя от хлопот и продолжать вытаскивать их по одному из отрядов террористов, пока они вылезают из своих нор”, – пишет издание.



Что касается масштабов терроризма в Самарии, то из всех предотвращенных ШАБАКом терактов с начала года более 300 были связаны с применением огнестрельного оружия. Это больше не камни и зажигательные бомбы. Они вооружены до зубов таким оружием, как М16, стоимость которого на черном рынке достигает 100 000 шекелей.



“Террористические штабы ХАМАСа и “Исламского джихада” в секторе Газа и Ливане вместе с крупными средствами, переведенными иранцами и “Хизбаллой”, превратили Самарию в террористическое “Сердце тьмы”, как это было в 2003 году, прямо по соседству с Израилем”, – отмечает издание.



Эти иностранные элементы осуществляют контрабанду оружия и боеприпасов в беспрецедентных масштабах, что создает проблемы для ЦАХАЛа и ШАБАКа. Они нагло финансируют новые отряды террористов, перечисляют платежи за каждый теракт, оказывают помощь семьям заключенных и погибших террористов.



“Эти люди должны быть убиты сейчас же”, – пишет издание. “Мы всегда можем позже принести свои извинения”.