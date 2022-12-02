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"Будет хуже": ХАМАС пригрозил Бен-Гвиру
02.12.2022 07:06 Ольга Белозерова

"Будет хуже": ХАМАС пригрозил Бен-Гвиру

Представитель ХАМАСа Мухамед Хамада пригрозил Итамару Бен-Гвиру и предупредил о последствиях нанесения ущерба святости мечети Аль-Акса.

В интервью хамасовскому телеканалу "Аль-Акса" Хамада сказал, что "оккупанты будут нести полную ответственность за любое безрассудство, которое они совершат против Аль-Кудса и мечети Аль-Акса". 

Хамада предупредил, что "агрессия оккупации против мечети Аль-Акса станет топливом для огня, который ее сожжет".

О назначенном министре национальной безопасности Итамаре Бен-Гвире, представитель террористической группировки ХАМАС сказал, что "судьба экстремиста Бен-Гвира будет хуже, чем у предшествовавших ему экстремистских сионистов". 
 

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