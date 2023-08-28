



Броня джипов ЦАХАЛА не защищает против иранских взрывных устройств



Бронированные джипы ЦАХАЛа не способны справиться с зарядами, изготовленными в Иране, - это признали представители Центрального командования сообщает портал walla.



Речь идет о реальной угрозе для сил, которые каждую ночь выходят на боевые задания в Иудее и Самарии. По словам офицеров, иранцы работают над контрабандой зарядов взрывчатки, мощность и убойная сила которых на несколько уровней выше тех, что производятся на территории Иудеи и Самарии и в лабораториях.



Вчера, 27 августа, было разрешено опубликовать информацию о том, что контрабанда мощных зарядов взрывчатки из Ирана через Иорданию в Иудею и Самарию была сорвана. Подробности этого дела вновь заставили говорить в ЦАХАЛе о том, с какими трудностями сталкиваются бойцы, действующие в самом сердце палестинских деревень и городов на территории Иудеи и Самарии.



По словам представителей Центрального командования, проблема СВУ возникла, когда на окраине лагеря беженцев Дженин было активировано устройство местного производства. Оно было приведено в действие из мечети с помощью троса в направлении группы солдат, ехавших в бронированном джипе. Шесть бойцов получили ранения, один из них - средней и тяжелой степени тяжести. По словам военного источника, "бойцы спаслись чудом". В ретроспективе нам стало ясно, что ШАБАК передала соответствующую разведывательную информацию, но должностные лица в оперативном управлении ЦАХАЛа не придали ей никакого значения".