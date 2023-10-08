



Солдат британского происхождения убит в результате атак ХАМАС в Израиле

Двадцатилетний юноша, родившийся в Лондоне, оказался в числе многих солдат ЦАХАЛа, погибших в субботу, 7 октября, во время атаки ХАМАСа.



Это был капрал Натаниэль Янг, проживавший в Тель-Авиве и служивший в 13-м батальоне.



Бывший ученик JFS, он жил в доме солдат-одиночек "Баит Шель Бенджи" в Раанане.



Его семья, включая двух братьев и двух сестер, племянников и племянниц, глубоко скорбит о его потере. На странице Натаниэля в Facebook сообщается, что он учился в столичной колледж-группе, увлекался путешествиями и танцами в стиле хип-хоп.

