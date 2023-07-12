



Бригады мучеников Аль-Аксы разразились угрозами: мы не откажемся от мести

Террористическая организация "Бригады мучеников Аль-Аксы" прокомментировала серию нападений, совершенных в течения дня, 12 июля.



Террористы взяли на себя ответственность за обстрел в районе Бейт-Эль, бросание взрывного устройства в военнослужащего ЦАХАЛа и обстрелы израильских военных недалеко от Шхема и в районе Тулькарм.



"Мы клянемся всем нашим мученикам, что никогда не откажемся от права на месть. Мы не отступим. Если один из нас падет, десять придут на его место", - разразились террористы угрозами.



В опубликованном видеоролике они объясняют детям правила применения оружия. Надпись гласит: "Мы будем бороться ежедневно, поколение за поколением, пока не будет возвращен священный Иерусалим и освобождена благословенная мечеть Аль-Акса".

