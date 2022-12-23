



"Бригады мучеников Аль-Аксы" предостерегли Израиль "от глупых действий"

"Бригады мучеников Аль-Аксы" похвалили террористов, которые участвовали в столкновениях с ЦАХАЛом, солдаты которого охраняли вход в гробницу Йосефа в Шхеме ночью в среду.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Побежденное правительство наблюдает за нами и хвастается перед публикой и народом своими мнимыми победами, чтобы поднять свой авторитет на израильской улице, но мы и вы знаете неудачи, которые происходят с каждым штурмом лагеря беженцев Балата, возле могилы Йосефа и в нашем городе Шхем", - заявили террористы.



"Все видели интенсивность давления, которому подвергалась оккупация из-за стрельбы и взрывов, в результате которых несколько солдат получили ранения, и, как обычно, они отрицали какие-либо травмы", - продолжили "Бригады мучеников Аль-Аксы".



Террористы подчеркнули: "Сегодня правительство и сионистские СМИ заявляют, что молитва у могилы Йосефа была безопасной, и поэтому мы предостерегаем оккупантов от любых глупых действий, которые они могут совершить против нашего палестинского народа, где бы они ни находились, поскольку реакция будет подавляющей".