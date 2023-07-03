



Бригада спецназа введена в лагерь беженцев Дженин



Пресс-ЦАХАЛа ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари выступил в эфире радио 103FM и говорил о продолжении военной операции в Дженине. Хагари сказал: "Мы готовимся к серьезным боям внутри лагеря. Наша цель -нанести удар по максимальному количеству террористов".



“Мы начали эту операцию исходя из принципов тактической внезапности - мы добавили авиаудары, и это позволило нам удивить врага. Сейчас мы продвигаемся внутрь лагеря. Идет бой, но мы все еще готовимся к значительным боевым действиям", - сказал он в начале своего выступления. "В лагере есть мирные жители, поэтому наше движение направлено на то, чтобы не причинить вреда невинным. У нас нет намерения бороться с властями и аппаратом ПА, они тоже с нами не воюют".



Хагари сказал: "Мы работаем внутри лагеря. Бойцы бригады коммандо и других спецподразделений продвигаются внутрь лагеря беженцев в сопровождении инженерных войск, которые расчищают территорию. Воздушные силы ищут и обнаруживают вооруженных боевиков и устраняют угрозу авиаудара. Мы обнаружили довольно много взрывных устройств, ожидавших нас у входа в лагерь, мы нашли много оружия и военной техники. Мы арестовали довольно много террористов, мы отправляем их на расследование".

