



"Бригада мучеников Аль-Аксы": Мы сражаемся вместе с ХАМАСом

Террористическая организация “Бригада мучеников Аль-Аксы”, военное крыло движения ФАТХ, которое правит ПА, опубликовала в понедельник, 16 октября заявление о своем участии в военной кампании против Израиля.



“Мы были там с самого начала операции “Наводнение Аль-Аксы" из-за нашей преданности идеалу борьбы за освобождение Палестины и святого Иерусалима”, – заявили в группировке.



Террористическая организация подчеркнула, что “вооруженная борьба – это единственный и самый быстрый путь освобождения Палестины” и что “единство винтовки на поле боя и твердая позиция нашего народа — это единственный способ освободить Палестину”.



"То, как движется руководство Палестинской власти, которое проявляется в его лести и капитуляции перед сионистско-американским правительством и убийственным Западом, не отражает действия ”Бригады мучеников Аль-Аксы” и движения ФАТХ.



"Нам придется расплатиться с теми, кто будет обманывать наш народ и строить заговоры против него, даже если это займет много времени", – говорится в заявлении.