



Брата атаковавшего в Кирьят-Арба освободили по сделке Шалита

В израильской прессе опубликованы новые данные о террористе Мохаммеде Джабари, атаковашем в Кирьят-Арба. Джабари, который открыл огонь из М-16, а также выстрелил в медика, приехавшего помочь раненым, является членом "Бригад Аз ад-Дин аль-Кассам", военного крыла ХАМАС.



За четыре дня до нападения террорист, работавший учителем исламского образования в начальной школе в Хевроне, написал в Facebook пост с цитатами из стихов Корана. "Думали ли вы о том, как попасть в рай?" - написал он там, среди прочего. После нападения ЦАХАЛ ночью провел измерения дома Джабари для сноса.



У террориста была последняя стадия рака. Его брат Ваиль Джабари, ранее приговоренный к двум пожизненным срокам, был освобожден из тюрьмы в рамках сделки Шалита 11 лет назад и депортирован в Газу. После теракта брат сказал палестинским СМИ: "Если мой брат стал мучеником, то это в ответ на преступления оккупации на Западном берегу, в Газе и Иерусалиме". После нападения в Хевроне запускали фейерверки, раздавали сладости водителям и раздавались крики поддержки ХАМАС: "Мы - твой народ, Мухаммад Дейф".

