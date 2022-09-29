



Боятся убить слишком много террористов: ЦАХАЛ не использует боевые беспилотники



Причина, по которой ЦАХАЛ до сих пор не использует боевые беспилотники в Иудее и Самарии- опасение “слишком большого ущерба” - в результате одной атаки могут быть убиты 10-15 боевиков, сообщает военный корреспондент радио Галей ЦАХАЛ Дорон Кадош.



В ходе атак беспилотников могут быть повреждены здания и даже произойти их обрушение, что приведет к ущербу для гражданского населения. Такая атака может еще больше обострить ситуацию, поэтому при оценке ситуации вчера вечером командованием центрального округа было принято решение использовать этот потенциал осторожно.



На данном этапе, по версии ЦАХАЛа, мы еще не достигли стадии целенаправленных ликвидаций с воздуха, а наземные операции ”оказываются чрезвычайно эффективными”. Ведется подготовка к использованию беспилотников в рамках процедуры "давления" (обстрел дома с воздуха) или нанесения ударов с воздуха по вооруженным людям в исключительных случаях. Не исключено использование беспилотников даже на линии соприкосновения Израиля и ПА.



Несмотря на активность в Дженине, сектор, который больше всего беспокоит службу безопасности - Шхем. Именно там - наибольшая опасность террористических атак, и именно там на аппарат безопасности ПА оказывается давление с целью повышения его активности. Палестинцев предупреждают: если вы в ближайшее время не расширите свою деятельность в Шхеме, это сделает ЦАХАЛ.