



Боялись ликвидации: верхушка "Львиного логова" сдалась палестинским властям

Четверо боевиков террористической организации "Львиное логово", включая Махмуда аль-Бану, одного из главных командиров группировки, в среду вечером сдались палестинским силам безопасности в Шхеме.



Палестинские СМИ сообщили, что организация обратилась к палестинским силам безопасности с просьбой защитить аль-Бану.



По сообщениям в арабских сетях, аль-Бана был ранен во время рейда израильских сил безопасности во вторник в Шхеме. ПА готовится перевести его под охрану в тюрьму Иерихона.



Сотрудники аппарата безопасности ПА утверждают, что за последние дни арестовали 11 вооруженных людей, в том числе сотрудников палестинских служб безопасности, которые поддерживали контакты с "Львиным логовом". По словам сотрудников палестинского аппарата безопасности, если "израильские рейды" прекратятся, появится шанс для реализации предложения, представленного Палестинской автономией боевикам: сдать оружие и остаться в Палестинской автономии (своего рода защитное заключение) на несколько месяцев, пока их статус в не будет урегулирован с ШАБАКом.



В последнее время террористической организации были нанесены серьезные удары, во вторник вечером были арестованы три члена организации "Логово льва" - Мухаммад ан-Набулси, брат убитого в Наблусе Ибрагима ан-Набулси. Он находился в розыске по подозрению в причастности к нападению со стрельбой в Хувара, и еще один разыскиваемый террорист, связанный с группировкой, у которого было обнаружено оружие.



В ходе рейда военнослужащие из подразделений коммандос ЦАХАЛа, а также сотрудники ШАБАКа провели обыск зданий в Шхеме - с тем, чтобы арестовать членов группировки, которые подозреваются в "участии в террористической деятельности", говорится в заявлении ЦАХАЛа.

