



Боррель пригласил глав МИД Израиля и ПА на экстренную встречу ЕС

В ответ на недавнюю эскалацию напряженности на Ближнем Востоке Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель направил приглашение министрам иностранных дел Израиля и ПА Эли Коэну и Рияду аль-Малики прибыть на экстренную встречу с министров иностранных дел ЕС.



Боррелл обратился через Twitter, чтобы объявить о встрече, подчеркнув ее срочность и значимость в преодолении продолжающегося кризиса. Он заявил, что встреча запланирована на вторую половину дня вторника, 10 октября 2023 года, на ней будут присутствовать все министры иностранных дел ЕС.



Боррель подчеркнул, что министр иностранных дел Аль-Малики, как ожидается, представит официальную позицию ПА по текущей ситуации.



Решение о проведении этой встречи последовало за более ранним заявлением Борреля о глубокой обеспокоенности Европейского Союза недавним нападением ХАМАС на Израиль.