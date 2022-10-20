



"Бомба замедленного действия". Террориста не могли поймать 12 дней

В израильской прессе выражается возмущение в связи с тем, что службы безопасности позволили террористу, совершившему нападение в Шуафате передвигаться беспрепятственно на протяжении 12 дней.



Военный обозреватель портала walla Амир Бухубут пишет, что пока все спецслужбы ЦАХАЛа, ШАБАК и полиция занимались розысками, террорист, убивший Ноа Лазар, планировал следующий теракт, который чудом закончился лишь легким ранением охранника. Теракт в Маале-Адумим - это тревожный сигнал для служб безопасности, они обязаны найти новые методы борьбы с растущим терроризмом на территориях.



Одна из проблем заключается в доступности оружия, которое в настоящее время находятся на территории Иудеи и Самарии и в окрестностях Иерусалим. Хотя ЦАХАЛ и полиция демонстрируют множество конфискаций оружия и боеприпасов - почти каждую неделю, это лишь капля в море по сравнению с тем объемами, которые поступают из Иордании и Ливана.



Необходимо сказать правду. Есть районы, включая лагерь беженцев Шоафат, где система безопасности в целом не спешит проводить масштабные и агрессивные акции по пресечению серьезных процессов, в конечном итоге ведущих к совершению террористических атак.



Мотивация в окрестностях Иерусалима и на территориях к совершению терактов очень заметна уже несколько месяцев, и это вдохновляет тех, кого силы безопасности называют "качелями" - тех, кто до последнего момента раздумывает, совершать ли теракт. Все, что им нужно сделать - это приобрести оружие для совершения теракта, и копировать действия других.



Поддержка террориста населением должна всех встревожить. Эта поддержка является результатом разочарования, экономических проблем, преступности и административного вакуума. Без поддержки населения террорист был бы схвачен вскоре после первой атаки.



هتافات الشبان في مدينة نابلس، عقب استشهاد عدي التميمي. pic.twitter.com/5QZHc7Tb9L — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 19, 2022

Кроме того, само нападение прошлой ночью доказывает, что, хотя террорист находился в укрытии, он не чувствовал, что за ним охотятся, а скорее имел свободу действий, которая позволила ему перевооружиться и тщательно спланировать следующую атаку.Невероятно, что, несмотря на все усилия и ресурсы, затраченные вскоре после нападения 12 дней назад, в течение этого длительного периода ШАБАК и полиция Израиля не располагали точными разведданными, которые привели к поимке террориста или, по крайней мере, не позволили ему покинуть убежище.