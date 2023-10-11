



Больница Галилеи переводит пациентов в подземные укрепленные палаты

Медицинский центр "Галилея" в городе Нахария на севере Израиля впервые со времен Второй ливанской войны 2006 года переводит стационарные палаты и отделения реанимации в укрепленный подземный комплекс.



Переезд осуществляется в соответствии с директивами министерства здравоохранения и командования тыла ЦАХАЛ.



В число переводимых служб входят отделение интенсивной терапии новорожденных, педиатрическое отделение, отделение детской хирургии, отделение внутренних болезней и ортопедии.



"Процесс перевода отделений в подземный комплекс является обязательным, поскольку безопасность наших пациентов и персонала всегда имеет наивысший приоритет. Мы и впредь будем готовы к любым чрезвычайным ситуациям", - говорится в заявлении генерального директора медицинского центра профессора Масада Бархума.



Также сегодня утром недоношенные дети, находящиеся на лечении в отделении интенсивной терапии новорожденных (NICU) медицинского центра "Шиба" в Рамат-Гане, были переведены в подземную охраняемую зону больницы, как и педиатрические отделения интенсивной терапии.