



Болгария и Румыния следом за Польшей эвакуирует граждан из Израиля

Болгария и Румыния экстренно эвакуируют сотни своих граждан из Израиля, который продолжает подвергаться атакам ХАМАСа.



По данным BILD, из международного аэропорта Бен-Гурион вылетели в Софию около 90 болгар на самолете Airbus. В свою очередь, Румыния эвакуировала 346 граждан.



Ранее также стало известно, что польские войска также готовятся к эвакуации поляков, за которыми в Израиль направлены транспортные самолеты C-130 Hercules. Об аналогичных мерах сообщили и в Венгрии.