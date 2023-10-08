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Болгария и Румыния следом за Польшей эвакуирует граждан из Израиля
08.10.2023 20:29 Алина Груднева

Болгария и Румыния следом за Польшей эвакуирует граждан из Израиля

Болгария и Румыния экстренно эвакуируют сотни своих граждан из Израиля, который продолжает подвергаться атакам ХАМАСа.

По данным BILD, из международного аэропорта Бен-Гурион вылетели в Софию около 90 болгар на самолете Airbus. В свою очередь, Румыния эвакуировала 346 граждан.

Ранее также стало известно, что польские войска также готовятся к эвакуации поляков, за которыми в Израиль направлены транспортные самолеты C-130 Hercules. Об аналогичных мерах сообщили и в Венгрии.

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