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Более 60 тысяч мусульман приняли участие в молитве в Аль-Акса
07.04.2023 15:19 Ирина Демьянова

Более 60 тысяч мусульман приняли участие в молитве в Аль-Акса

Полуденные молитвы заканчиваются в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, и более 60 000 мусульман возвращаются домой после в основном мирных мероприятий.

Однако, когда молитва близится к завершению, сотни людей собираются и размахивают флагами ХАМАС и Палестины, выкрикивая песнопения в поддержку смертоносного теракта в Иорданской долине, в результате которого были убиты две сестры.

Они также хвалят Ливан, откуда вчера по Израилю были выпущены десятки ракет, что стало самым жестоким трансграничным насилием с 2006 года.

 

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