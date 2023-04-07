



Более 60 тысяч мусульман приняли участие в молитве в Аль-Акса

Полуденные молитвы заканчиваются в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, и более 60 000 мусульман возвращаются домой после в основном мирных мероприятий.



Однако, когда молитва близится к завершению, сотни людей собираются и размахивают флагами ХАМАС и Палестины, выкрикивая песнопения в поддержку смертоносного теракта в Иорданской долине, в результате которого были убиты две сестры.



Они также хвалят Ливан, откуда вчера по Израилю были выпущены десятки ракет, что стало самым жестоким трансграничным насилием с 2006 года.



