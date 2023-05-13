



Более 1000 ракет выпущено по Израилю с начала боевых действий - отчет ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что по состоянию на 8 утра палестинские террористы в Газе выпустили по Израилю 1099 ракет и минометных снарядов с начала операции "Щит и стрела" во вторник.



ЦАХАЛ сообщает, что 865 снарядов пересекли границу, а 202 — примерно каждый четвертый — упали в Газе.



Системы ПВО перехватили 340 ракет. Некоторые из них попали в объекты в городах, убив одного человека и ранив еще несколько, а также причинив значительный ущерб.



Остальные приземлились на открытой местности, не причинив ущерба.



Военные говорят, что нанесли удары по 325 объектам, принадлежащим "Исламскому джихаду".

