



Более 10 000 людей приняли участие в марше в сторону Эвьятара

Тысячи израильтян, в том числе семь министров и 20 членов Кнессета, в понедельник днем прошли маршем к аванпосту поселенцев Эвьятар в Иудее и Самарии, чтобы потребовать его заселения.



Среди политиков, принявших участие в марше, министр финансов Бецалель Смотрич, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, депутаты Боаз Бисмут и Симха Ротман.



В марше также приняли участие лидеры религиозного сионистского иудаизма.



Марш и митинг охраняются ЦАХАЛом и израильской полицией, поскольку израильские силы продолжают свои усилия по поимке террористов, причастных к перестрелке, в результате которой Майя и Рина Ди были убиты в Иорданской долине, и к стрельбе, в результате которой были ранены два израильских солдата в Хавара.



Израильские СМИ сообщили, что представители министерства обороны обеспокоены тем, что марш отвлекает силы безопасности от решения других вопросов, таких как охота на террористов, стоящих за недавними обстрелами, и усилия по предотвращению дальнейших атак.



Сообщалось о беспорядках в палестинской деревне Бейта, расположенной недалеко от Эвьятара, во время марша, когда ЦАХАЛ применил слезоточивый газ против палестинцев и журналистов в деревне.



Бен-Гвир заявил на марше: “Мы не сдаемся терроризму, ни в Эвьятаре, ни в Тель-Авиве. Мы здесь для того, чтобы сказать, что народ Израиля силен. Мы здесь и останемся здесь”.



Пресс-секретарь президента Палестинской автономии Набиль Абу Рудейне осудил марш в понедельник, назвав его “вторжением ополченцев-поселенцев» и предупредив, что он «подталкивает дело к взрыву, который никто никогда не сможет контролировать”.



Официальный представитель ХАМАСа Муса Абу Марзук предупредил, что марш на Эвьятар “означает настойчивость [Израиля] в продолжении волны эскалации”.