



Бойня в Хаваре: Нетаниягу провел экстренное совещание

Поздно вечером, 5 октября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел экстренную оценку ситуации в сфере безопасности на фоне нарастающей волны террора.



Особое внимание на встрече с высокопоставленными представителями ЦАХАЛа, ШАБАКа и минобороны было сосредоточено на Хаваре, где террорист расстрелял машину с израильтянами.



По данным канцелярии главы израильского правительства, Нетаниягу приказал активизировать усилия по борьбе с террором в Иудее и Самарии.



"Мы не можем мириться с террористическими атаками в Иудее и Самарии", - сказал Нетаниягу.



На встрече присутствовали министр обороны Йоав Галант, начальник Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви, глава ШАБАКа Ронен Бар, глава Центрального командования ЦАХАЛа Иегуда Фокс и другие высокопоставленные лица.



Напомним, что вечером, 5 октября, террорист подошел к машине с израильтянами и открыл огонь. К счастью, никто не пострадал. Террористу удалось скрыться. В знак протеста против атаки в Хавару вошли поселенцы, что привело к столкновениями, в ходе которых стороны бросали друг в друга камнями. В результате, трое израильтян получили ранения. Кроме того, повреждены транспортные средства.