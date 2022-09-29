Новости » Арабо-израильский конфликт
Бойня в Дженине: солдат рассказал о ходе операции
29.09.2022 23:24 Александр Юзовский

Бойня в Дженине: солдат рассказал о ходе операции

Один из солдат, который участвовал в операции в Дженине, рассказал о пережитом опыте.

По словам 48-летнего подполковника пограничной полиции Д., (имя засекречено - ред.) ему не доводилось сталкиваться со столь мощным сопротивлением боевиков в ходе антитеррористической операции.

В разговоре с Ynet, он рассказал, как проходила операция.

"Четыре заряда взрывчатки взорвались поблизости один за другим, я почувствовал, как под ногами задрожала земля, - вспоминает он. – Вокруг нас задымилось, и мы превратились в цель для террористов".

Спустя несколько мгновений солдат заметил боевиков и ликвидировал их.

"Я осознал, что своими действиями предотвратил несколько терактов", - поделился он своими мыслями.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы