



Бойня в Дженине: солдат рассказал о ходе операции

Один из солдат, который участвовал в операции в Дженине, рассказал о пережитом опыте.



По словам 48-летнего подполковника пограничной полиции Д., (имя засекречено - ред.) ему не доводилось сталкиваться со столь мощным сопротивлением боевиков в ходе антитеррористической операции.



В разговоре с Ynet, он рассказал, как проходила операция.



"Четыре заряда взрывчатки взорвались поблизости один за другим, я почувствовал, как под ногами задрожала земля, - вспоминает он. – Вокруг нас задымилось, и мы превратились в цель для террористов".



Спустя несколько мгновений солдат заметил боевиков и ликвидировал их.



"Я осознал, что своими действиями предотвратил несколько терактов", - поделился он своими мыслями.

