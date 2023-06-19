



Бой в Дженине: Картинка важнее, командиры не видят горящих машин?



Пятеро бойцов, получивших ранения в ходе операции в Дженине, были эвакуированы в больницу "Рамбам" в Хайфе, состояние всех их определяется как легкое или средней тяжести. По словам директора больницы профессора Мики Хальберталя, "все раненые находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести с проникающими ранениями, в основном конечностей, в настоящее время они проходят лечение в травматологическом отделении и обследование, все находятся в стабильном состоянии и в полном сознании".



Еще один пострадавший был доставлен в больницу "Шиба", в настоящее время он находится на лечении в реанимации в центре экстренной медицины больницы.



В то же время представители командования Центрального округа подвергли критике процесс в ходе операции по спасению поврежденных автомобилей. Во время вывоза автомобилей, а не бойцов, был открыт массированный огонь по силам, от которого два бойца получили ранения. Представители армии раскритиковали действия различных командиров на местах: "Их беспокоит картинка. Что они не видят горящие машины? Всегда надо стремиться сохранить жизни бойцов".

