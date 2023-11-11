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Бои в Газе: ЦАХАЛ значительно ослабил батальон ХАМАСа "Забра Тель Эльхуа"
11.11.2023 11:56 Алина Груднева

Бои в Газе: ЦАХАЛ значительно ослабил батальон ХАМАСа "Забра Тель Эльхуа"

Наземные войска ЦАХАЛа в последние дни ликвидировали множество террористов и нанесли разрушительные удары по террористической инфраструктуре батальону ХАМАСа "Забра Тель Эльхуа".

Об успехах на поле боя сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

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"Эти действия являются частью совместных разведывательных усилий ЦАХАЛа и ШАБАКа, направленных на ослабление батальона, включая ликвидацию командира, о чем было объявлено еще 3 ноября", - сообщили военные.

По данным ЦАХАЛа, были проведены рейды, в том числе в районе Шейх-Иджлин в западной части города Газа.

"В ходе рейдов войска убили большое количество террористов из батальона "Забра Тель-Эльхуа" и нанесли удары по террористической инфраструктуре, включая шахты туннелей, пусковые установки, склады оружия, наблюдательные пункты", - отчитались военные.

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