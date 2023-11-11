Бои в Газе: ЦАХАЛ значительно ослабил батальон ХАМАСа "Забра Тель Эльхуа"
Наземные войска ЦАХАЛа в последние дни ликвидировали множество террористов и нанесли разрушительные удары по террористической инфраструктуре батальону ХАМАСа "Забра Тель Эльхуа".
Об успехах на поле боя сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
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"Эти действия являются частью совместных разведывательных усилий ЦАХАЛа и ШАБАКа, направленных на ослабление батальона, включая ликвидацию командира, о чем было объявлено еще 3 ноября", - сообщили военные.
По данным ЦАХАЛа, были проведены рейды, в том числе в районе Шейх-Иджлин в западной части города Газа.
"В ходе рейдов войска убили большое количество террористов из батальона "Забра Тель-Эльхуа" и нанесли удары по террористической инфраструктуре, включая шахты туннелей, пусковые установки, склады оружия, наблюдательные пункты", - отчитались военные.
הלוחמים ביצעו פשיטות שכללו קרבות בדרום שכונת שיח עג׳לין שבמערב העיר עזה, בהם היו קרבות משמעותים עם מחבלי חמאס. במהלך הפשיטות הלוחמים חיסלו מחבלים רבים מגדוד 'צברא' של ארגון הטרור החמאס, איתרו והשמידו תשתיות טרור ביניהן: פירי מנהרות, משגרי רקטות, מחסני אמל״ח, עמדות תצפית ומנהרות pic.twitter.com/5EAiZG84Eh— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 11, 2023