



Боевые подразделения получат награды за успехи в операции "Волнорез"

Армия обороны Израиля наградит ряд боевых подразделений за их роль и достижения в контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.

Награды вручит начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави.

В частности, наградят разведывательную бригаду "Голани" и Национальное контртеррористическое подразделение израильской полиции (ЯМАМ).

Также награды выдадут подразделению коммандос "Дувдеван" и секретному контртеррористическому подразделению (Мистаравим).

"Это подразделения, которые отличились в контртеррористических операциях и предотвратили нападения", - сказал Кохави.