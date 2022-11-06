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Боевые подразделения получат награды за успехи в операции "Волнорез"
06.11.2022 14:11 Алина Груднева

Боевые подразделения получат награды за успехи в операции "Волнорез"

Армия обороны Израиля наградит ряд боевых подразделений за их роль и достижения в контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.

 
Награды вручит начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави.
 
В частности, наградят разведывательную бригаду "Голани" и Национальное контртеррористическое подразделение израильской полиции (ЯМАМ). 
 
Также награды выдадут подразделению коммандос "Дувдеван" и секретному контртеррористическому подразделению (Мистаравим).
 
"Это подразделения, которые отличились в контртеррористических операциях и предотвратили нападения", - сказал Кохави.

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