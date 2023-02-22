



Боевое крыло "Исламского джихада" приведено в боеготовность

Вечером, 22 февраля, боевое крыло террористической организации палестинский "Исламский джихад" было приведено к боевой готовности.



Об этом сообщает "Кан".



Уточняется, что террористы повысили уровень боеготовности до самого высокого уровня по всей Газе, готовясь, судя по всему, к эскалации.



Между тем, главарь "Исламского джихада Зияд аль-Нахала сказал, что произошедшее 22 февраля в Шхеме, является "большим преступлением.



"Потому наш долг - ответить без колебаний на это преступление", - подчеркнул он.



Ранее ХАМАС предупредил, что группировки в Газе "теряют терпение" после того, как 10 палестинцев были убиты и более 100 получили ранения в ходе сегодняшнего рейда ЦАХАЛа в Шхеме.



Между тем, в ожидании провокаций и возможных нападений полиция Израиля была приведена в готовность по всей стране. Военные источники не исключают нового раунда столкновений с террористами и обстрелов из Газы.