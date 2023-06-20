Новости » Арабо-израильский конфликт
Хамас
20.06.2023 20:48 Наталья Богинская

Боевики, устроившие теракт возле Эли, являлись членами ХАМАС

ХАМАС заявил, что второй боевик, совершивший смертоносный теракт возле поселка Эли, является членом террористической группировки.
Халед Мустафа Сабах скрылся с места стрельбы и был убит израильским спецназом в городе Тубас.

Ранее ХАМАС заявлял, что Муханнад Фалех, убитый на месте происшествия, также был его членом.

В заявлении террористической группы говорится, что нападение произошло “в ответ на преступления против благословенной мечети Аль-Акса и агрессию против Шхема и Дженина”.

 

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