



Боевики, устроившие теракт возле Эли, являлись членами ХАМАС

ХАМАС заявил, что второй боевик, совершивший смертоносный теракт возле поселка Эли, является членом террористической группировки.

Халед Мустафа Сабах скрылся с места стрельбы и был убит израильским спецназом в городе Тубас.



Ранее ХАМАС заявлял, что Муханнад Фалех, убитый на месте происшествия, также был его членом.



В заявлении террористической группы говорится, что нападение произошло “в ответ на преступления против благословенной мечети Аль-Акса и агрессию против Шхема и Дженина”.



