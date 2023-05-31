



Боевики Хизбаллы выходят на патрульную дорогу и "вытесняют" солдат ЦАХАЛа



Боевики и активисты Хизбаллы проявляют все большую дерзость на границе с Израилем.



В последние дни Израиль проводит земляные работы в районе ферм Шебаа, боевики Хизбаллы, и журналисты "Аль-Манар", стоят в нескольких метрах от солдат и насмехаются над ними, согласно видео репортера "Аль-Манар" Али Шоаиба, похоже, что он и другие даже несколько раз пересекали забор на пути израильского патруля, и он даже хвастается, что ему удалось "выгнать" "вражеских" солдат.



من بعد ما دخلنا خلف السياج في مرتفعات #كفرشوبا وحاول يبعدنا العدو واجبرناه على التراجع عن الطريق العسكري بعدما اكدنا حقنا بلبنانية الأرض ووضع #اليونيفيل حجر كعلامة يمنع على العدو تجاوزها على طريقه العسكري شوفو شو صار !!#صاحب_الحق_سلطان pic.twitter.com/BGTHncOG7W — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) May 31, 2023