Боевики Хизбаллы выходят на патрульную дорогу и "вытесняют" солдат ЦАХАЛа
Боевики и активисты Хизбаллы проявляют все большую дерзость на границе с Израилем.
В последние дни Израиль проводит земляные работы в районе ферм Шебаа, боевики Хизбаллы, и журналисты "Аль-Манар", стоят в нескольких метрах от солдат и насмехаются над ними, согласно видео репортера "Аль-Манар" Али Шоаиба, похоже, что он и другие даже несколько раз пересекали забор на пути израильского патруля, и он даже хвастается, что ему удалось "выгнать" "вражеских" солдат.