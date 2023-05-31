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Боевики Хизбаллы выходят на патрульную дорогу и "вытесняют" солдат ЦАХАЛа
31.05.2023 20:08 Аркадий Бочаровский

Боевики Хизбаллы выходят на патрульную дорогу и "вытесняют" солдат ЦАХАЛа

  
Боевики и активисты Хизбаллы проявляют все большую дерзость на границе с Израилем. 

В последние дни Израиль проводит земляные работы в районе ферм Шебаа, боевики Хизбаллы,  и журналисты "Аль-Манар", стоят в нескольких метрах от солдат и насмехаются над ними, согласно видео репортера "Аль-Манар" Али Шоаиба, похоже, что он и другие даже несколько раз пересекали забор на пути израильского патруля, и он даже хвастается, что ему удалось "выгнать" "вражеских" солдат.
 

 
 

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