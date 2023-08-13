



Боевик "Хизбаллы” бросил коктейль Молотова из Ливана на территорию Израиля

По сообщениям ивритских СМИ, боевик "Хизбаллы", известный израильским службам безопасности, бросил бутылку с зажигательной смесью из Ливана на израильскую границу.



Как сообщается, взрывное устройство нанесло ущерб водопроводной инфраструктуре в районе северного города Метула.



Сообщается, что в ответ израильские войска дали серию предупредительных выстрелов.



Представитель ЦАХАЛа сообщил, что армия официально прокомментирует этот инцидент в ближайшее время.