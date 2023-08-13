Боевик "Хизбаллы” бросил коктейль Молотова из Ливана на территорию Израиля
По сообщениям ивритских СМИ, боевик "Хизбаллы", известный израильским службам безопасности, бросил бутылку с зажигательной смесью из Ливана на израильскую границу.
Как сообщается, взрывное устройство нанесло ущерб водопроводной инфраструктуре в районе северного города Метула.
Сообщается, что в ответ израильские войска дали серию предупредительных выстрелов.
Представитель ЦАХАЛа сообщил, что армия официально прокомментирует этот инцидент в ближайшее время.