Новости » Арабо-израильский конфликт
Боевик "Хизбаллы” бросил коктейль Молотова из Ливана на территорию Израиля
13.08.2023 21:16 Наталья Богинская

Боевик "Хизбаллы” бросил коктейль Молотова из Ливана на территорию Израиля

По сообщениям ивритских СМИ, боевик "Хизбаллы", известный израильским службам безопасности, бросил бутылку с зажигательной смесью из Ливана на израильскую границу.

Как сообщается, взрывное устройство нанесло ущерб водопроводной инфраструктуре в районе северного города Метула.

Сообщается, что в ответ израильские войска дали серию предупредительных выстрелов.

Представитель ЦАХАЛа сообщил, что армия официально прокомментирует этот инцидент в ближайшее время.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы