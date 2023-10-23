Боец UFC Хамзат Чимаев обратился к “падишаху” Кадырову: видео
“Я воспитан не в шортиках драться. Я принес клятву верности падишаху. Если он даст мне право, я поеду в Палестину и умру. Меня не беспокоит собственная смерть, но беспокоит смерть братьев мусульман”.
После одной из побед чеченец попросил Кадырова отправить его умереть за Палестину.
Чеченский боец UFC после победы попросил Кадырова отправить его умереть за Палестину— SVTV NEWS (@svtv_news) October 22, 2023
Чеченский боец Хамзат Чимаев в победной речи обратился на чеченском языке к «падишаху». Он попросил оружие и приказа поехать в Палестину:
«Я воспитан не в шортиках драться. Я принёс клятву… https://t.co/QkTxBGDYFq pic.twitter.com/ptWU8mcBzX