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Боец UFC Хамзат Чимаев обратился к “падишаху” Кадырову: видео
23.10.2023 14:59 Катя Шульц

Боец UFC Хамзат Чимаев обратился к “падишаху” Кадырову: видео

“Я воспитан не в шортиках драться. Я принес клятву верности падишаху. Если он даст мне право, я поеду в Палестину и умру. Меня не беспокоит собственная смерть, но беспокоит смерть братьев мусульман”.

После одной из побед чеченец попросил Кадырова отправить его умереть за Палестину.


 

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