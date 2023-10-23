



Боец UFC Хамзат Чимаев обратился к “падишаху” Кадырову: видео

“Я воспитан не в шортиках драться. Я принес клятву верности падишаху. Если он даст мне право, я поеду в Палестину и умру. Меня не беспокоит собственная смерть, но беспокоит смерть братьев мусульман”.



После одной из побед чеченец попросил Кадырова отправить его умереть за Палестину.