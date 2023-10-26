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Bloomberg: к поиску заложников ХАМАСа привлекли NSO Group
26.10.2023 19:06 Алина Груднева

Bloomberg: к поиску заложников ХАМАСа привлекли NSO Group

Израильские компании NSO Group и Candiru привлечены к отслеживанию захваченных ХАМАСом заложников, вывезенных в Газу.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на слова четырех источников в сфере кибербезопасности, говоривших на условиях анонимности.

По их словам, создателю шпионского ПО Pegasus предложили усовершенствовать программы для поиска заложников.

Уточняется, что шпионские программы позволят удовлетворить потребности сил безопасности Израиля.
 

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