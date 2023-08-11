



Блокпост ЦАХАЛа подвергся обстрелу

В пятницу, 11 августа, палестинцы предприняли попытку атаки на ЦАХАЛ в районе палестинской деревни Ябад.



По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, обстрел был совершен утром, 11 августа.



"Сегодня утром из автомобиля были произведены выстрелы в сторону военного поста ЦАХАЛ, примыкающего к городу Ябад", - сообщает ЦАХАЛ.



Солдаты ЦАХАЛа, находившиеся на посту, ответили боевыми выстрелами в сторону палестинских террористов.



Со стороны израильских военных пострадавших нет. После обысков в этом районе были обнаружены гильзы.



"Солдаты ЦАХАЛа начали преследуют подозреваемых", - отметили в Армии обороны Израиля.