Блокпост ЦАХАЛа подвергся обстрелу
В пятницу, 11 августа, палестинцы предприняли попытку атаки на ЦАХАЛ в районе палестинской деревни Ябад.
По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, обстрел был совершен утром, 11 августа.
"Сегодня утром из автомобиля были произведены выстрелы в сторону военного поста ЦАХАЛ, примыкающего к городу Ябад", - сообщает ЦАХАЛ.
Солдаты ЦАХАЛа, находившиеся на посту, ответили боевыми выстрелами в сторону палестинских террористов.
Со стороны израильских военных пострадавших нет. После обысков в этом районе были обнаружены гильзы.
"Солдаты ЦАХАЛа начали преследуют подозреваемых", - отметили в Армии обороны Израиля.