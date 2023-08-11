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Блокпост ЦАХАЛа подвергся обстрелу
11.08.2023 14:01 Алина Груднева

Блокпост ЦАХАЛа подвергся обстрелу

В пятницу, 11 августа, палестинцы предприняли попытку атаки на ЦАХАЛ в районе палестинской деревни Ябад.

По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, обстрел был совершен утром, 11 августа.

"Сегодня утром из автомобиля были произведены выстрелы в сторону военного поста ЦАХАЛ, примыкающего к городу Ябад", - сообщает ЦАХАЛ.

Солдаты ЦАХАЛа, находившиеся на посту, ответили боевыми выстрелами в сторону палестинских террористов.

Со стороны израильских военных пострадавших нет. После обысков в этом районе были обнаружены гильзы.

"Солдаты ЦАХАЛа начали преследуют подозреваемых", - отметили в Армии обороны Израиля.

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