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Блок-посты на дорогах Юга
11.10.2023 10:04 Аркадий Бочаровский

Блок-посты на дорогах Юга

Израильские СМИ публикуют список перекрытых дорог на Юге страны.

Полиция обновляет карту дорожных блок-постов в южном регионе. Заблокированные дороги: шоссе №34 Яд-Мордехай - Бейт-ха-Гади, шоссе №25 Бейт-ха-Гади - Нахаль-Оз, шоссе №4 Кармия - Яд-Мордехай и на дорогах 241 и 232 блокированы все участки - перекресток Шаар-ха-Негев, перекресток Орим,  перекресток Гилат, перекресток Саад, перекресток Реим, перекресток Маон и развилка в Нетивоте. Водителей просят не приближаться к блокпостам и подчиняться указаниям полицейских на месте.


 

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