



Блок-посты на дорогах Юга

Израильские СМИ публикуют список перекрытых дорог на Юге страны.



Полиция обновляет карту дорожных блок-постов в южном регионе. Заблокированные дороги: шоссе №34 Яд-Мордехай - Бейт-ха-Гади, шоссе №25 Бейт-ха-Гади - Нахаль-Оз, шоссе №4 Кармия - Яд-Мордехай и на дорогах 241 и 232 блокированы все участки - перекресток Шаар-ха-Негев, перекресток Орим, перекресток Гилат, перекресток Саад, перекресток Реим, перекресток Маон и развилка в Нетивоте. Водителей просят не приближаться к блокпостам и подчиняться указаниям полицейских на месте.





