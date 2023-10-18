



“Ближний Восток на краю пропасти” – король Иордании Абдалла II

Сотни протестующих попытались штурмовать израильское посольство в Аммане во вторник вечером после осечки ракеты террористической группировки Газы, в результате которой погибли сотни людей в больнице. На кадрах протеста, распространяемых в социальных сетях, видно, как демонстранты ожесточенно сталкиваются с иорданской полицией. Чтобы разогнать толпу, полиция применила слезоточивый газ. Многие протестующие держали в руках флаги с символикой ХАМАСа и других террористических группировок.



Во вторник вечером протесты прошли и в других городах Ближнего Востока. В Стамбуле тысячи протестующих собрались у посольства Израиля и запустили фейерверк по зданию. Сотни ливанских демонстрантов собрались в Бейруте, вступили в бой с полицией и подожгли здание, примыкающее к посольству США.

В Рамалле тысячи палестинских демонстрантов потребовали отставки крайне непопулярного председателя ПА Махмуда Аббаса из-за его “бездействия” после взрыва в больнице.



Король Иордании Абдалла II назвал этот инцидент “резней” и “военным преступлением” через несколько часов после взрыва. Но Абдалла не отказался от своих комментариев после того, как ЦАХАЛ показал кадры, показывающие, что в ударе виноват “Исламский джихад”.



“Весь регион находится на грани пропасти”, – заявил Абдулла после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.



Во время этой встречи Абдалла подчеркнул, что его страна не предоставит никакого убежища жителям Газы, бегущим от войны.



“Что касается беженцев, прибывающих в Иорданию – и я думаю, что могу довольно решительно говорить от имени не только Иордании как нации, но и наших друзей в Египте – это красная линия”, – сказал он. “Вопрос благосостояния жителей Газы необходимо решать внутри Газы и в ПА”.