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Блинкен: слишком много палестинцев убито в Газе
10.11.2023 20:50 Алина Груднева

Блинкен: слишком много палестинцев убито в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил увеличение числа погибших в Газе палестинцев в ходе наземной операции ЦАХАЛа.

Соответствующее заявление, которое считается самым резким относительно ситуации на сегодняшний день, он сделал в пятницу, 10 ноября, приветствуя четырехчасовые "гуманитарные паузы" для эвакуации гражданского населения.

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"Слишком много палестинцев убито, слишком много пострадало за последние недели. И мы хотим сделать все возможное, чтобы предотвратить причинение им вреда и максимизировать получаемую ими помощь", - сказал он в Нью-Дели.

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