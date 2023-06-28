



Блинкен: ситуация в Иудее и Самарии затрудняет прогресс с Саудией

Ситуация в Иудее и Самарии, включая расширение поселений и нападения на палестинцев, значительно затрудняет для США посредничество в достижении соглашения о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.



Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на мероприятии Совета по международным отношениям в Нью-Йорке.



"И Саудовская Аравия, и Израиль, безусловно, заинтересованы в перспективе нормализации. Это невероятно сложно, это не то, что может произойти за одну ночь. Но это также является реальной перспективой, над которой мы работаем", - отметил он.



По словам Блинкена, Вашингтон предупредил Иерусалим о том, что из-за беспорядков в Иудее и Самарии будет намного сложнее, если вообще возможно, углубить уже существующие Соглашения Авраама и расширить их на Эр-Рияд. Об этом он уже говорил с министром иностранных дел Эли Коэном.



"Это совершенно не в интересах Израиля — как из-за дополнительной степени сложности, которую это представляет для достижения соглашений о нормализации или их углубления, так и из-за практических последствий", - подчеркнул он.