



Блинкен призвал израильтян и палестинцев "остановить волну насилия"

Приземлившись в Тель-Авиве, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал израильтян и палестинцев не разжигать напряженность.



Об этом сообщает Times of Israel.



"Каждый обязан предпринять шаги, чтобы снизить напряженность, а не разжигать ее. Это единственный способ остановить растущую волну насилия, которая унесла слишком много жизней, слишком много израильтян, слишком много палестинцев", - заявил Блинкен.



Также представитель США осудил теракт в Иерусалиме: "Мы осуждаем это самым решительным образом. Мы осуждаем всех, кто прославляет эти и любые другие террористические акты, уносящие жизни мирных жителей, независимо от того, кто является жертвой или во что они верят. Призывы к мести более невинным жертвам не являются ответом. И акты ответного насилия против мирных жителей никогда не оправдываются".



Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн побеседовал с Блинкеном о важности совместной работы по прекращению ядерной программы Ирана и о признании Корпуса стражей исламской революции союзниками террористической организацией.



"Я благодарю госсекретаря за приверженность Америки региональной стабильности, за недвусмысленное послание против терроризма, которое он сделал сразу после приземления в Израиле, за готовность работать над расширением соглашений Авраама… и продолжать решительный фронт против Ирана", -заявил Коэн.

