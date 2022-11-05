



Блинкен обеспокоен насилием в Иудее и Самарии

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он обеспокоен недавним насилием, смертями и напряженностью в Иудее и Самарии.



Свою обеспокоенность Блинкен выразил в разговоре с уходящим премьер-министром Израиля Яиром Лапидом, сообщает Jerusalem Post.



В ходе разговора представитель США "подчеркнул свою глубокую обеспокоенность ситуацией в Иудее и Самарии, включая рост напряженности, насилие и гибель как израильтян, так и палестинцев, и подчеркнул необходимость для всех сторон срочно деэскалировать ситуацию".



Кроме этого, госсекретарь США похвалил Израиль за проведение честных и свободных выборов, и поблагодарил Лапида за его работу.



"Госсекретарь подтвердил прочность двусторонних отношений между США и Израилем", - заявилпредставитель Госдепартамента Нед Прайс.