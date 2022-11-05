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Блинкен обеспокоен насилием в Иудее и Самарии
05.11.2022 07:41 Ольга Белозерова

Блинкен обеспокоен насилием в Иудее и Самарии

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он обеспокоен недавним насилием, смертями и напряженностью в Иудее и Самарии. 

Свою обеспокоенность Блинкен выразил в разговоре с уходящим премьер-министром Израиля Яиром Лапидом, сообщает Jerusalem Post.

В ходе разговора представитель США "подчеркнул свою глубокую обеспокоенность ситуацией в Иудее и Самарии, включая рост напряженности, насилие и гибель как израильтян, так и палестинцев, и подчеркнул необходимость для всех сторон срочно деэскалировать ситуацию".

Кроме этого, госсекретарь США похвалил Израиль за проведение честных и свободных выборов, и поблагодарил Лапида за его работу. 

"Госсекретарь подтвердил прочность двусторонних отношений между США и Израилем", - заявилпредставитель Госдепартамента Нед Прайс.

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