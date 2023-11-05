



Блинкен - Аббасу: жители Газы не должны подвергаться насильственному перемещению

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил президенту ПА Махмуду Аббасу, что палестинцы в Газе не должны подвергаться насильственному перемещению, сообщает представитель Госдепартамента.



Блинкен встретился с Аббасом в Рамалле во время своего визита в Иудею и Самарию в связи с ростом насилия там одновременно с войной между Израилем и ХАМАСом в Газе.



По словам представителя Госдепартамента Мэтью Миллера, они также обсудили необходимость прекращения экстремистского насилия в отношении палестинцев в Иудее и Самарии, предположительно имея в виду недавние действия экстремистски настроенных поселенцев.



