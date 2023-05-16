



БиБиСи неинтересно, кого убили ракеты террористов Газы

В ходе пятидневной операции "Щит и стрела", завершившейся 13 мая в Израиле от ракет, выпущенных палестинскими террористами, погибли два человека.



Ранним вечером 11 мая ракета, выпущенная из Газы, попала в четырехэтажное здание в Реховоте, убив одного человека и ранив пятерых. Позже выяснилось, что пострадавшей была 80-летняя Инга Аврамян, среди пострадавших был ее муж-инвалид.



11 мая на веб-сайте BBC News был опубликован отчет, первоначально озаглавленный "В результате удара израильской авиации убит командир боевиков в Газе" и авторство которого приписывается Рушди Абуалуфу и Антуанетт Рэдфорд . Этот отчет обновлялся несколько раз в течение 11 и 12 мая. Версия, опубликованная в настоящее время на веб-сайте BBC News, приписывается Раффи Бергу и Рушди Абуалуфу и озаглавлена "Ракета убила женщину в Израиле в результате ударов по командирам боевиков в Газе".



Читатели этого репортажа из 868 слов, который останется на веб-сайте BBC News в качестве "постоянной публичной записи", найдут следующий отчет об инциденте в Реховоте:



"Позже одна женщина погибла, когда ракета, выпущенная из Газы, попала в здание в центральном израильском городе Реховот. Это был первый несчастный случай в Израиле с тех пор, как во вторник утром он начал операцию против палестинского "Исламского джихада" серией авиаударов, в результате которых погибли еще трое командиров группы".



И позже:

"Израильская служба скорой помощи MDA сообщила, что произошло прямое попадание в жилой дом в Реховоте, примерно в 21 км к югу от Тель-Авива, в результате чего погиб один человек. В сообщении говорится, что пять человек были ранены ракетами и 16 получили травмы, когда бежали в убежища с момента начала ракетного обстрела в среду".



Отчет не был обновлен, чтобы включить имя и возраст жертвы, когда эта информация была обнародована, и последующий отчет, опубликованный рано утром 13 мая — "Газа: шестой командир боевиков убит в результате израильского авиаудара" Раффи Берга и Дэвида Гриттена — также не потрудился. предоставить какие-либо дополнительные сведения, заявив только, что:

"Один израильский мирный житель был убит и пятеро ранены в результате палестинского ракетного обстрела за тот же период, — сообщает израильская служба скорой помощи".



Во второй половине дня в субботу, 13 мая, три человека получили ранения, когда ракета, выпущенная из Газы, попала в населенный пункт возле мошавы Шокеда.



"Их доставили в медицинский центр "Сорока" в Беэр-Шеве, где сообщили, что лечат 35-летнего и 40-летнего мужчин в тяжелом состоянии из-за осколочных ранений, а также 39-летнего мужчину в состоянии легкой степени тяжести. Как сообщили в больнице, 35-летний мужчина, палестинский рабочий из Газы, работавший в Израиле, позже скончался от полученных ран. Позже он был идентифицирован как Абдулла Абу Джаба, отец шестерых детей. Он был рядом со своим братом, который был тяжело ранен во время нападения и прооперирован в больнице "Сорока"".



На следующий день власти Израиля объявили, что Абдалла Абу Джаба признан жертвой террора, тем самым дав право его семье на получение государственных пособий.



Утром 14 мая сайт BBC News опубликовал репортаж Дэвида Гриттена под заголовком "Израиль-Газа: шаткое начало прекращения огня, завершившее пять дней боевых действий", в котором читателям сообщалось, что:

"В результате палестинского ракетного обстрела Израиля погибли два человека, один израильтянин и один палестинец, работавший в стране".

И:

"Одна женщина погибла, когда ракета попала в многоквартирный дом в центре города Реховот в четверг, а рабочий из Газы был убит осколком ракеты на строительной площадке в южном районе Сдот-Негев".



Ни в одной из трех статей Би-Би-Си не были указаны имена и личные данные двух человек, погибших в результате ракетных обстрелов, выпущенных палестинскими террористами 11 и 13 мая , и Би-Би-Си проявила на удивление мало интереса к информированию своей аудитории о жертвах ракетного обстрела, совершенного палестинскими террористическими организациями.



По данным ITIC, 77 человек в Израиле нуждались в медицинской помощи в результате ракетных обстрелов из Газы в период с 9 по 13 мая , в том числе брат жителя Газы, убитого недалеко от Шокеды. Тридцать два человека были ранены осколками, осколками стекла, взрывной волной или по пути в укрытие. В психологической помощи нуждались 45 человек.



В репортаже Би-би-си от 14 мая упоминаются погибшие в Израиле и Газе, но ничего не говорится о раненых. В отчете BBC , опубликованном 13 мая, говорится :

"По меньшей мере 33 палестинца в Газе были убиты — примерно половина из них — мирные жители — после того, как Израиль рано утром во вторник нанес серию авиаударов, в результате которых погибли трое высокопоставленных командиров джихада, — сообщает министерство здравоохранения Палестины. Еще 147 человек получили ранения. По данным израильской службы скорой помощи, за тот же период один израильский мирный житель был убит и пятеро ранены в результате обстрела палестинскими ракетами".



Такое освещение ситуации не дает читателям BBC полной реалистичной картины.

