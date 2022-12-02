



Безумная атака в Хавара: террорист ликвидирован

В результате нападения с ножом в Хавара были ранены два солдата МАГАВа. Террорист, боевик ФАТХа, был застрелен одним из бойцов. Двое раненых были доставлены в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве для дальнейшего лечения. Комиссар Шабтай высоко оценил работу офицера, нейтрализовавшего террориста, и сказал: "Он предотвратил более серьезную атаку".



Расследование теракта показало, что террорист, Амар Хамди Наиф, 23-летний молодой человек из деревни Усарин в районе Шхема, сначала попытался взломать дверь автомобиля израильской пары, ехавшей в районе Хавара. Поняв, что дверь заперта, он попытался разбить ее камнем, держа в другой руке нож. Один из пассажиров машины - офицер, выстрелил в террориста и ранил его.



После этого террорист ударил ножом солдата МАГАВа, который находился рядом, и офицер МАГАВа, командир роты, начал с ним бороться. Террорист также ударил его ножом, но в конце концов офицер смог его нейтрализовать.



بدم بارد.. لحظة إعدام جندي إسرائيلي لشاب فلسطيني في بلدة حوارة جنوب نابلس. pic.twitter.com/8eAnOvya8U — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 2, 2022

На видео с места атаки видно, как боец борется с террористом, который пытается вырвать у него оружие. Несколько человек собираются вокруг борющихся и пытаются их разнять. В какой-то момент террорист пытается ударить бойца ножом, но в итоге офицеру удается повалить его на землю и застрелить.