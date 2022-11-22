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Безумное видео: перестрелка полиции с террористом в Иерусалиме
22.11.2022 11:40 Аркадий Бочаровский

Безумное видео: перестрелка полиции с террористом в Иерусалиме


Полиция опубликовала видео, снятое во время теракта  со стрельбой, произошедшего в Иерусалиме ровно год назад, когда был убит Элиягу Кей. На видео с нательных камер полицейских видно, как офицеры преследуют опасного 42-летнего Фади Абу Шахидама в Восточном Иерусалиме.

Шахидам в результате перестрелки был убит. В ходе инцидента были ранены еще два гражданских лица и два полицейских.

Две недели назад  награды были вручены полицейским, которые застрелили террориста в конце перестрелки. Наград были удостоены Сократ Собах, Анат Амкайс и Аяла Чейнах, раненая во время нападения. Кроме того, за решительность и мужество были награждены сотрудники полиции Иерусалимского округа, сержант Орнит Шепаркери сержант Ярин Белькер.
 




 

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