



Безумное видео: перестрелка полиции с террористом в Иерусалиме



Полиция опубликовала видео, снятое во время теракта со стрельбой, произошедшего в Иерусалиме ровно год назад, когда был убит Элиягу Кей. На видео с нательных камер полицейских видно, как офицеры преследуют опасного 42-летнего Фади Абу Шахидама в Восточном Иерусалиме.



Шахидам в результате перестрелки был убит. В ходе инцидента были ранены еще два гражданских лица и два полицейских.



Две недели назад награды были вручены полицейским, которые застрелили террориста в конце перестрелки. Наград были удостоены Сократ Собах, Анат Амкайс и Аяла Чейнах, раненая во время нападения. Кроме того, за решительность и мужество были награждены сотрудники полиции Иерусалимского округа, сержант Орнит Шепаркери сержант Ярин Белькер.

