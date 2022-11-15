



Безумная серия атак в Ариэле. Цепочка событий



Три атаки в районе Ариэля: Два израильтянина были убиты в результате серии атак в районе Ариэля и на шоссе №5. Один убит в промышленной зоне в Ариэле и один убит на шоссе №5 в направлении Педуэля. Четверо раненых были доставлены в больницы, один из них находится в критическом состоянии, его жизнь в опасности. Террорист скрылся на угнанном автомобиле на шоссе №5, где совершил нападение и был убит. Цепочка событий:



Первая атака



Палестинский террорист, который, по всей видимости, знаком с промышленной зоной Ариэля, прибывает на пост Шин-Гимель, наносит удар ножом охраннику и бежит на территорию комплекса. Охранник стреляет в воздух, опасаясь попасть в людей.



Вторая атака



Террорист побежал в сторону автозаправочной станции "Тен" в промышленной зоне и ранил ножом в верхнюю часть тела трех гражданских лиц, в результате ножевого ранения один гражданин в возрасте около 35 лет был убит, а двое других тяжело ранены.



Команда MADA при помощи медиков ЦАХАЛа направляет 3 раненых в больницу Бейлинсон, в том числе одного человека, которому делают искусственное дыхание, и двух человек в возрасте около 40 лет с ножевыми ранениями.



Третья атака



Террорист угоняет автомобиль BMW и скрывается с места происшествия на шоссе №5 в направлении Педуэль, врезается в автомобиль, в результате чего еще один гражданский в возрасте около 50 лет получает множественные травмы, парамедики MADA вынуждены констатировать его смерть.



Террорист покидает автомобиль и захватывает другой автомобиль, нанося ножевые ранения водителю, 35-летнему мужчине, который был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями верхней части тела.



#عاجل | إعلام عبري ينشر لحظة إطلاق النار على فلسطيني بدعوى تنفيذه عملية طعن ودهس في مستوطنة "أرئيل" أسفرت عن إصابة 5 مستوطنين بجراح خطيرة. pic.twitter.com/IcyTUT1lu0 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 15, 2022

Террорист скрылся на втором автомобиле и поехал против направления движения, врезавшись в несколько других автомобилей, после чего был задержан. Террорист пытался убежать, и был нейтрализован силами безопасности и гражданскими лицами на месте.Результаты сегодняшнего тяжелого теракта в Самарии: двое гражданских лиц убиты и четверо ранены в тяжелом состоянии, жизнь одного из раненых - в опасности.