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Без прямого осуждения ХАМАСа: реакция Марокко на бои в Израиле
07.10.2023 16:19 Алина Груднева

Без прямого осуждения ХАМАСа: реакция Марокко на бои в Израиле

В Марокко выразили "глубокую обеспокоенность" ростом насилия между Израилем и палестинскими террористами.

Соответствующее заявление сделали в министерстве иностранных дел страны.

"Выражаем глубокую обеспокоенность ухудшением ситуации в Газе и осуждаем ущерб, нанесенный гражданскому населению с обеих сторон", - сказали в МИД, не осудив напрямую атаку палестинских террористов на Израиль.

Королевство призвало к немедленному прекращению актов насилия и всех форм эскалации, а также к возвращению спокойствию.

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