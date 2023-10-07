



Без прямого осуждения ХАМАСа: реакция Марокко на бои в Израиле

В Марокко выразили "глубокую обеспокоенность" ростом насилия между Израилем и палестинскими террористами.



Соответствующее заявление сделали в министерстве иностранных дел страны.



"Выражаем глубокую обеспокоенность ухудшением ситуации в Газе и осуждаем ущерб, нанесенный гражданскому населению с обеих сторон", - сказали в МИД, не осудив напрямую атаку палестинских террористов на Израиль.



Королевство призвало к немедленному прекращению актов насилия и всех форм эскалации, а также к возвращению спокойствию.