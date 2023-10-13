Беспорядки в Восточном Иерусалиме: трое задержанных
Вечером, 13 октября, в районе Восточного Иерусалима Иссавия произошли жесткие беспорядки.
Представители арабского сектора в рамках объявленного ХАМАСом "Дня гнева" запускали фейерверки и бросали бутылки с зажигательной смесью в бойцов МАГАВа.
По данным полиции, в ответ были применены средства для разгона беспорядков. Троих задержали.
"Даже в это время по всему Восточному Иерусалиму действуют силы полиции для поддержания безопасности и порядка", - сообщили правоохранители.