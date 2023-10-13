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Беспорядки в Восточном Иерусалиме: трое задержанных
13.10.2023 22:12 Алина Груднева

Беспорядки в Восточном Иерусалиме: трое задержанных

Вечером, 13 октября, в районе Восточного Иерусалима Иссавия произошли жесткие беспорядки.

Представители арабского сектора в рамках объявленного ХАМАСом "Дня гнева" запускали фейерверки и бросали бутылки с зажигательной смесью в бойцов МАГАВа.

По данным полиции, в ответ были применены средства для разгона беспорядков. Троих задержали.

"Даже в это время по всему Восточному Иерусалиму действуют силы полиции для поддержания безопасности и порядка", - сообщили правоохранители.

 

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