



Беспорядки в Шейх-Джарра: Бен-Гвир вытащил пистолет

Вечером, 13 октября, депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир прибыл на место беспорядков в Шейх-Джарра.

По данным израильских СМИ, он вытащил личный пистолет.

Это произошло, когда он призывал к жесткому ответу против каменного террора со стороны арабских бунтовщиков.

Утверждается, что Бен-Гвир был был замечен со своими охранниками в непосредственной близости от сил безопасности

"Политический эшелон связывает руки нашим полицейским", - сказал он.