Беспорядки в Шейх-Джарра: Бен-Гвир вытащил пистолет
Вечером, 13 октября, депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир прибыл на место беспорядков в Шейх-Джарра.
По данным израильских СМИ, он вытащил личный пистолет.
Это произошло, когда он призывал к жесткому ответу против каменного террора со стороны арабских бунтовщиков.
Утверждается, что Бен-Гвир был был замечен со своими охранниками в непосредственной близости от сил безопасности
"Политический эшелон связывает руки нашим полицейским", - сказал он.
המהומות בירושלים: ח"כ בן גביר, שנמצא בשייח ג'ראח, שלף את נשקו לאחר שטען כי חש מאוים@SuleimanMas1 @VeredPelman pic.twitter.com/uFCFZ1YTmk— כאן חדשות (@kann_news) October 13, 2022