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Беспорядки в Шейх-Джарра: Бен-Гвир вытащил пистолет
13.10.2022 23:48 Алина Груднева

Беспорядки в Шейх-Джарра: Бен-Гвир вытащил пистолет

Вечером, 13 октября, депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир прибыл на место беспорядков в Шейх-Джарра.

 
По данным израильских СМИ, он вытащил личный пистолет.
 
Это произошло, когда он призывал к жесткому ответу против каменного террора со стороны арабских бунтовщиков. 
 
Утверждается, что Бен-Гвир был был замечен со своими охранниками в непосредственной близости от сил безопасности 
 
"Политический эшелон связывает руки нашим полицейским", - сказал он.

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